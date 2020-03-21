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Pazarlarda koronavirüs tedbiri kapsamında "seçmece satış" yapılmıyor

Ticaret Bakanlığı genelgesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçmece satışların yasaklanmasının ardından, bu yasak pazarlarda uygulanmaya başlandı.

21.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:22
Ticaret Bakanlığı genelgesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçmece satışların yasaklanmasının ardından, bu yasak pazarlarda uygulanmaya başlandı.
Edirne'deki cumartesi pazarında eldiven kullanan pazarcılar, vatandaşın istediği sebze ve meyveyi poşetleyerek sunuyor.
Vatandaşların "seçmece" yapmaması yönünde pazarda anons yapan zabıta ekipleri de uygulamayı sık sık denetliyor.
Tüm pazarcılara eldiven dağıtılan pazar yerinin girişine ise tedbirler kapsamında el dezenfektanı konuldu.
Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının pazarlarda yaş sebze ve meyve satışı ile ilgili toplum sağlığını ilgilendiren bir genelge yayımladığını hatırlattı.
Bu genelgeye göre seçmece satışın yasaklandığını belirten Zogo, "Pazarcıları ve vatandaşları bilgilendiriyoruz. Esnaf kardeşlerimize eldiven dağıtıldı. Pazarcılar vatandaşlara istedikleri miktarda sebze veya meyveyi eldivenle poşetlere doldurarak veriyor." dedi.
Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır da toplum sağlığının önemli olduğunu ifade ederek, "Seçmece satış yapılmamasıyla ilgili pazarcılarımızı bilgilendirdik. Önce insan sağlığı diyoruz, güzel bir uygulama." diye konuştu.
Vatandaşlar memnun
Pazarda alışveriş yapan Çetin Boz, koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven taktığını anlattı.
Pazarlarda seçmece satışın yasaklanmasını doğru bulduğunu vurgulayan Boz, "Virüsten korunmak için bu önlemlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Nazım Bayram da Bakanlığın uygulamasını desteklediğini dile getirdi.
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Pazarlarda koronavirüs tedbiri kapsamında ’seçmece satış’ yapılmıyor

Kaynak: AA

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Pazarlarda koronavirüs tedbiri kapsamında "seçmece satış" yapılmıyor
Etiketler : Güncel

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