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Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi

Ticaret Bakanlığı alınan karar ile pazar tezgahlarında artık 'Seçmece Dönemi' sona erdi.

21.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:59
Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi
Ticaret Bakanlığı alınan karar ile pazar tezgahlarında artık 'Seçmece Dönemi' sona erdi.

Pazarlarda artık ürünlere gerekli koruyucu tedbirleri almış eldiven maske takan esnaf dokunabilecek. Uygulamanın ardından Kütahya merkez pazar yerinde vatandaşa ve esnafa yönelik anons yapıldı. Anonsta 'Ticaret Bakanlığının sebze ve meyve satışlarına yönelik tedbirlerine istinaden pazar yerinde seçerek ürün almak yasaklanmıştır.' denildi.

Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar bu tür tedbirleri desteklediklerini söyledi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, "Ülkemizi ve dünyayı sarmakta olan korona virüs salgınına yönelik olarak oda olarak Ticaret Bakanlığının almış olduğu karar sonrası bizde pazar yerlerimizde artık seçme dönemine son verdik. Halkımız sağlığı açısından önemli bir karar oldu bu. Bizlerde bu tedbirler kapsamında eldiven, maske takma 1 metre kuralına uyarak tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Alınan bu karar sonrası müşterilerimizde olumlu bir şekilde tepki verdi kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız ne istiyorsa gösteriyor bizlerde onların bu isteklerini karşılıyoruz" dedi.

Pazarcı esnafı ise alınan kararın yerinde olduğunu ve toplum sağlığı açısından önemli bir karar olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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