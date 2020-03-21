Pazarlarda seçmece satış yapılmıyor
Ticaret Bakanlığı genelgesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçmece satışların yasaklanmasının ardından, bu yasak pazarlarda uygulanmaya başlandı.
21.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:13
Ticaret Bakanlığı genelgesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçmece satışların yasaklanmasının ardından, bu yasak pazarlarda uygulanmaya başlandı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi