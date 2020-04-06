Pazarlarda 'Sen gelme biz sana geliriz' projesiyle evlere servis başladı

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar, pazar alışverişini telefonla yapıyor. Belediyenin servis aracı ile siparişler zabıta eşliğinde evlere teslim ediliyor.

65 yaş üstü vatandaşlar ve evinde yaşlı bakmakta olan kadınlar uygulamadan çok memnun olduklarını belirtti. Saniye Akçay, "İki yaşlıya baktığım için dışarı çıkma imkanım yok. Çıksam aklım onlarda kalıyor. Bu hizmet sayesinde çok rahatladım. Pazarcı arkadaşlara ve belediyemiz zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ilçe sakinlerine yönelik başlattığı hizmetleri çeşitlendirerek devam ettiğini duyurdu. Belediye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar yerlerine ulaşamayan ilçe sakinleri için pazarcılarla birlikte 'Sen gelme biz sana geliriz' projesini hayata geçirdi.

Uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar, telefonla ulaştıkları pazarcılara siparişlerini yazdırıyor. Pazarcı esnafı da meyvesinden kuru gıdasına kadar kendilerinden istenen yiyecek malzemelerini hijyenik ortamda paketliyor. Kendisinde bulunmayan ürünleri yanındaki tezgahlardan tedarik ediyor. Hazır hale gelen siparişler Bağcılar Belediyesi'ne ait minibüsle belirlenen adreslere servis ediliyor. Evlerin kapısına kadar Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve pazarcılar tarafından götürülen ürünler burada sahiplerine teslim ediliyor. Vatandaşlardan bu servis hizmeti için hiçbir ücret talep edilmiyor. Öte yandan pazarlarda ihtiyaç sahipleri için de ücretsiz alabilecekleri 'hayır köşesi' de bulunuyor.

"EVİMDE İKİ YAŞLIYA BAKIYORUM, DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

Servisi yapan ekipleri vatandaşlar dua ve güler yüzle karşılıyor. Sancaktepe Mahallesi'nde oturan ve hizmetten çok memnun kaldığını söyleyen Saniye Akçay, "Evimde iki yaşlıya bakıyorum. O yüzden kendim de dışarı çıkamıyorum. Çıksam aklım onlarda kalıyor. Bu hizmet sayesinde çok rahat ettik. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyorum. Zorunlu olmadıkça herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Dışarı çıkmayarak salgını yeneceğiz inşallah" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her koşulda yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "65 yaş üstü ilçe sakinlerimizi ve kronik hastalarımızı bu zor günlerinde de unutmadık. Her şartta olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Ekiplerimiz hangi semtte pazar kuruluyorsa orada servis hizmetini yürütüyor. Engelli ve yaşlılarımız için büyük bir kolaylık. Bu uygulama pazarcı esnafının da hemşerilerimizin de memnuniyetini artırdı" diye konuştu.

'Sen gelme biz sana geliriz' projesi ilçede kurulan 20 pazarın büyük çoğunluğunda uygulanıyor.

Kaynak: DHA