Pazarlarda yazlık ürünler yerlerini kışlıklara bıraktı

DENİZLİ - Havaların soğumasıyla birlikte sonbahar ve kış mevsimlerinin tercih edilen meyveleri arasında yer alan narenciye grubu meyveler tezgahlarda yerlerini almaya başladı. Yeşil meyve ve sebzelerde fiyatlar ise bir önceki haftalara göre daha uygun hale gelmeye başladı. Denizli'de pazar yerlerinde vatandaşlar alışveriş yapmak için marketler yerine Pazar'ı tercih etmeye devam ediyor. Pazarlarda yer alan yazık meyve ve sebzeler havaların soğumasıyla birlikte yerlerini kışlıklara bırakmaya başladı. Vatandaşlar fiyatları uygun bulurken esnaflar ise satışlardan pek de memnun durumda değil, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tezgahlarda yer alan, Ayva 4 ile 5 lira arasında yer alıyor. Meyve olarak ise cennet elması 2 buçuk ile 4 lira arasında fiyatlar değişiklik gösteriyor. Yeşilliklerde ise fiyatlar bir önceki haftaya göre daha uygun hale gelmiş durumda, Ispanak 2, Marul 4, maydanoz, roka, tere gibi yeşillikler ise 2 ile 2 buçuk lira arasında seyrediyor."Üreticinin maliyeti yüksek"Kış mevsiminde fiyatların biraz daha artabileceğini, üreticinin maliyetinin yüksek oldugunu ve Ayvanın 4-5 TL, Cennet elmasının ise 2,5-4 TL arasında seyrettiğini belirten esnaf Mehmet .A "Örnek vereyim mesela şu sergi açıldığı zaman masrafı 300 TL. Üretici açısından bakarsan ilaçlar yüksek, üretici tarlasını sürecek tohumun fiyatı yüksek. Maliyetler yüksek olduğu için fiyatın düşeceğine ben inanmıyorum. Bundan bir ay öncesinde günlük 400-500 kilo patlıcan getiriyoruz 1 TL'ye patlıcan satıyoruz. Şimdi bana sorduğun zaman tarladan patlıcanı buraya getirilmesi için 2-3 tane elaman tutuyorsun. Verdiğin yevmiye 60-70 TL. Pazarın bana maliyeti en kötü ihtimal 150 TL, 300 kilo patlıcan getirdin 1 TL'den sattığın zaman da ne kazanır ki yani?" dedi."Balık sezonu açıldığı için rağbet görüyor"Müşterilerin bir hafta öncesine kadar yeşillik fiyatları ile ilgili şikayetleri olduğunu şimdi ise şikayetlerinin azaldığını belirten ve sezon olarak Beşer Onan "Yeşillikte ise fiyatlarda bir hafta önceye bakarsanız biraz daha uygun. İlgi biraz daha yüksek ıspanak 6 TL'ydi şu an 2 TL'ye düştü marul geçen hafta 5 TL'ydi şimdi 4 TL yeşillikler de tanesi 2-2,5 TL'ydi şimdi 1,5 TL'ye kadar veriyoruz fiyatlarda biraz düşüş var." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA