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Pazarlarda yeni dönem başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, semt pazarlarında korona virüsün yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri hayata geçirmeye başladı.

28.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:51
Pazarlarda yeni dönem başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, semt pazarlarında korona virüsün yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri hayata geçirmeye başladı. Bundan böyle semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddesi dışında bir şey satılmayacak, sebze ve meyve seçilmeyecek, pazarcılar tarafından önceden poşetlenip satışa sunulacak. Tezgahlarının arası da açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İBB Bilim Kurulu ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odasının önerileri ve İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında İzmir'deki semt pazarlarında korona virüsün yayılmasının engelleyecek önlemleri hayata geçirmeye başladı. Kurallar ilk kez bu sabah Bornova Özkanlar Pazarı'nda uygulandı. Yeni kurallar kapsamında semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddesi dışında başka bir ürünün satılması yasaklandı. Sebze ve meyvelerin önceden poşetlenmesi, pazar tezgahları arasında en az üç metre mesafe olması, pazara gelen yurttaşların vücut ısılarının ölçülmesi gibi önlemler Bornova'da olduğu gibi tüm semt pazarlarında uygulanacak.

Önce dezenfeksiyon yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler pazarı halka açılmadan önce pazar yeri ve tezgahlar dezenfekte etti. Pazara giren vatandaş ve pazarcıların vücut ısısı ölçüldü ve maske dağıtıldı. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası yetkilileri esnafı el hijyeni, eldiven ve maske kullanımı konusunda bilgilendirdi, meyve ve sebzelerin hazır poşetlerde satılması konusunda da uyardı. İzmir Pazarcılar Odası Esnafı yetkilileri, Büyükşehir ve Bornova Belediyesine ait zabıta ekipleri de kontrol ve bilgilendirme amacıyla pazarda görev yaptı.

"İzmirlilerin sağduyulu davranmasını rica ediyorum"

Yeni önlemleri yerinde denetleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, "Uygulama yeni, yılların pazar alışkanlıklarını değiştirmek zor ama pazarcı sayısının azalması, tekstil ve diğer ürün satışının olmaması nedeniyle tezgah sayısının azalması mesafenin korunması açısından bize avantaj sağlıyor. Pazara gelen vatandaşların en kısa sürede alışverişlerini tamamlayıp evlerine dönmeleri çok önemli. Bu konuda tüm İzmirlilerin sağduyulu davranmasını rica ediyorum" dedi.

Pazarlar 19.00'a kadar açık olacak

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile halk arasında "sosyete pazarları" olarak bilinen ve giyim eşyası, oyuncak, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı pazarlar, ülke genelinde ikinci bir talimata kadar kurulamayacak. Meyve ve sebze pazarları ise en geç saat 19.00'a kadar faaliyet gösterebilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova, İzmir, Güncel

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