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İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya'da pazar yerinde çekilen görüntülerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı dikkatlerden kaçmadı.

13.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:37

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya 'da pazarlarda yoğunluk oluştu. Pazara gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışverişlerini yapmaya devam etti.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Antalya'da bugün kurulan pazarlarda yoğunluk meydana geldi. Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı. Pazar yerinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısı da yapıldı.

Pazar girişinde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, pazar alanına giren vatandaşlar bu kuralı dikkate almadı. Vatandaşlar, eldiven ve maske kullanırken, tezgahlar arasında gelip gidenler sosyal mesafeye uymadı.

"PAZARDA YOĞUNLUK VAR"

Pazara alışverişe geldiğini ifade eden Sevilay Özdemir, "Yasak olduğunda evden çıkmadık, evimizde izole olduk. Tekrar sokağa çıkma yasağı olur diye alışverişimizi yapıyoruz. Pazarda geçtiğimiz günlere göre daha bir yoğunluk var. Geçen hafta pazara çıktığımda bu saatlerde kimse yoktu. Fakat bugün yoğunluk var" dedi. Nuray Sönmez ise "Özgürlük kadar güzel bir şey yokmuş, 2 günde bunu anladık. 2 gün evde kalınca baya bir kötü olduk. Ben pazardan günlük ihtiyacımı alıyorum. 2 gün aç kalınca ölmeyiz sanırım. Herkes malzemesini stoklasın ve dışarı çıkmasın" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Sokağa çıkma yasağının ardından pazarda yoğunluk olduğunu belirten pazar esnafı Erkan Akyol, "İnsanlar yasak boyunca evlerindeki yiyeceğini 2 günde bitirdi. Önceden vatandaşlar pazar içerisinde bir iki tur atardı, şimdi ise pazarda kimse dolaşmadan alacağını alıp gidiyor. Tabi yasaktan sonra pazarda yoğunluk oluştu. Çabuk bozulmayan ürünlerin satışında artış var" dedi. Pazarcı Dilek Güder ise, "Halk bir daha yasak çıkar diye tedirgin ve o yüzden bir yoğunluk var. İşin kötü tarafı ise yoğunluktan dolayı sosyal mesafeyi unuttular. Şimdi sosyal mesafe kalmadı" diye konuştu.

İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Antalya, Güncel
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