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Pazarlarlı avcıların 'Tavşan tiridi' keyfi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, 'Tavşan eti ile tirit' geleneği asırlardır devam ediyor.

25.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:11 Pazarlarlı avcıların 'Tavşan tiridi' keyfi
'nın ilçesinde, 'Tavşan eti ile tirit' geleneği asırlardır devam ediyor.

Geleneği gelecek nesillere aktarmak isteyen Pazarlar ilçesi avcıları, amaçlarının gençlerimize bu geleneğimizi öğretmek ve birlikte olup muhabbet etmek olduğunu belirttiler. Yemekten sonra avcılar yöresel oyunları oynuyorlar.

Her yıl tavşan avı sezonunun da avladıkları tavşanları tirit yaparak uzun yıllardır gelenek halinde devam ettiğini söyleyen eski avcılardan Fatih Torun, "Avcılık biz Türklerin tarih boyunca yaptıkları bir savaş sanatıdır. Tavşan avı sezonunu içerisinde vurduğumuz tavşanları haftada bir veya 15 günde bir toplanarak gençler ile birlikte yufka tiridi yaparak tüketiyoruz. Tavşanın haşlanmış etini küçük parçalara ayırarak yufkanın üzerine dizip, üzerine tavşan etinin suyunu, tereyağı ve sarımsak dökerek hazırlıyoruz. Böylece mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Gelecek nesillerimize bu geleneğimizi öğretmek adına gençler ile birlikte hazırlamış olduğumuz tavşan tiridini beraber tüketiyoruz. Düzenlediğimiz "tavşan tiridi" bir kültürdür. Amacımız burada birlikte olup muhabbet etmek ve gençlerimizi yabancı maddelerden korumaya çalışıyoruz. Yemekten sonra av muhabbeti yaparız. Avcılarımız arasında birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür etkinlikleri sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Pazarlar, Avcılar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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