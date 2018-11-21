Pazarspor'da Teknik Direktör Neboğlu İstifa Etti

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Pazarspor
'da teknik direktör Adem Neboğlu istifa etti.
Pazarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, istifanın kabul edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sezon başından itibaren beklenilen çıkışı yakalayamayan takımımızda Adem Neboğlu kaybettiğimiz Alibeyköyspor maçının ardından takımın önünü açmak ve kan değişimi yaşanması için istifasını yönetime sunmuştur. Toplanan yönetim kurulumuz da hocamızın istifasını kabul etmiştir. İstifanın ardından teknik direktör arayışları başlarken Esenler
Erokspor müsabakasına takımımızı alt yapı hocalarımızdan Bahadır Basa hazırlamaktadır."
Pazarspor
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:17