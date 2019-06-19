19.06.2019 17:38
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Pazarspor'da teknik direktörlüğe Kadir Kar getirildi

Pazarspor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Pazarspor'da yeni yönetim kurulu, görev dağılımının ardından, ilk olarak teknik ekip ile anlaşmaya vardı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Pazarspor'da yeni yönetim kurulu, görev dağılımının ardından, ilk olarak teknik ekip ile anlaşmaya vardı.
Pazarspor'da teknik direktörlüğe, 2004-2005 şampiyon kadrosunda da yer alan Kadir Kar getirildi. İki gün süren görüşmeler sonucunda transfer komitesi ile Kadir Kar, her konuda anlaşmaya vardı. Futbol şubesi asbaşkanı Murat Karahan ve halkla ilişkiler sorumlusu Hasan Telatar'ın katıldığı törende Kadir Kar ve ekibi ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Pazarspor ve birçok kulüpte futbol oynayan Kadir Kar; Erzincanspor, Tokatspor, Erokspor, Ankara Demirspor ve Yeni Orduspor takımlarının teknik ekiplerinde görev aldı. Kadir Kar'ın yardımcılığını ise Pazarspor'da uzun yıllar forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Mikail Üzümcü yapacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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