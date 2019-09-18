Pazartesi film gösterimleri sonbaharda devam ediyor

Filmler bize dünyanın içinde bulunduğu durumla ilgili farklı bakış açıları sunuyor: Geçmişte doğaya ne zararlar verildi? Biz insanlar (bizim yaptıklarımız sonucunda) çevrede gerçekleşen değişiklikler karşısında nasıl tepkiler veriyoruz? Birlikte neler yapabiliriz, neler yapmalıyız?

Programda yer alan filmler Werner Herzog'un bir belgeseli ve bir sinema filminden Doris Dörrie'nin bir sinema filmine ve yönetmen Ethem Özgüven'in -ardından kendisiyle bir söyleşinin de yapılacağı-güncel bir belgeseline kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor.

Programın 30 Eylül'deki açılışıİstanbul Almanya Başkonsoluğu'nun yürüttüğü"EU Climate Diplomacy Weeks" sırasında ve bu yıl işbirliği yaptığımız 6. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nin (9 - 13 Ekim) hemen öncesinde gerçekleşiyor.