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Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor

Koronavirüs salgını sebebiyle 19.848 vakadan 68 kişinin kaybedildiği Almanya'da, virüsle mücadele için Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Koronavirüsün yayılması durdurulamazken, sokağa çıkma yasağının pazartesi gününden itibaren tüm Almanya için genişletilmesi bekleniyor.

21.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:04

Almanya 'nın Bavyera eyaletindeki bir bakımevinde 9 yaşlının koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirleri giderek artıran Almanya'da, pazartesiden itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi bekleniyor.

SON DURUM PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'da salgının yayılma hızının yavaşlatılabilmesi için alınan tedbirin giderek artması dikkat çekti. Bavyera eyaletinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından Almanya'ya genelinde pazartesiden itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği belirtiliyor. Bazı istisnalar haricinde sokağa çıkma yasağının Almanya'nın tamamına yayılıp yayılmayacağı pazar günü belli olacak.

YASAĞA UYMAYANA 25 BİN AVRO CEZA

Alman medyasına göre pazar günü yapılacak toplantının ardından pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağının Almanya'nın tamamına yayılması öngörülüyor. İşe gitme mecburiyeti olanlar ya da çok acil olan ihtiyaçlarını temin etmek isteyenler, ancak bunu ispatlayabilirse sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Sebepsiz yere sokağa çıkanları ise 25 bin avroyu bulabilecek ağır para cezaları bekliyor. Sokağa çıkma yasağının en az iki hafta sürmesi bekleniyor. Bavyera eyaletinde şu ana kadar halkın sokağa çıkma kısıtlamalarına gerektiği gibi riayet ettiği gözleniyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Almanya'daki en üzücü koronavirüs kaynaklı ölüm haberi de cuma günü yine Bavyera eyaletinin kuzeyindeki Würzburg şehrinden geldi. İlk ölüm vakasının gerçekleşmesinden sonra vazifeli sağlık personeli haricinde giriş çıkışların 12 Mart'tan itibaren kesinlikle yasaklandığı bakımevinde 9 yaşlı, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken 10 yaşlıda da koronavirüs tespit edildi. Ölüm sayısının artmasından endişe edilen bakımevinde ikamet eden 160 yaşlının odalarından çıkmalarına da müsaade edilmiyor. Yaşlıların odasına sadece özel koruyucu elbiseli ve özel maskeli sağlık personeli girebiliyor. Bütün bu tedbirlere rağmen yaşlıların bakımını üstlenen sağlık görevlilerinden 23'ü de yapılan testler neticesinde pozitif çıktı ve onlar da kendi evlerinde karantina altına alındı. Virüsün yayılmasına mani olunamayan bakımevinin teknik sebeplerden ötürü boşaltılmasının şimdilik gündemde olmadığı açıklandı.

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Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor

Kaynak: İHA

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Koronavirüs salgını sebebiyle 19.848 vakadan 68 kişinin kaybedildiği Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Etiketler : Bavyera, Almanya, Dünya, Güncel

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