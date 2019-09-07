Haberler» Güncel» Haber

Pazartesi sendromu fonksiyonel antrenman ile atılacak

Akmerkez, yaz boyunca gerçekleştirdiği spor etkinlikleri dahilinde fonksiyonel antrenman programı hazırladı.

07.09.2019 11:08 Pazartesi sendromu fonksiyonel antrenman ile atılacak
Akmerkez, yaz boyunca gerçekleştirdiği spor etkinlikleri dahilinde fonksiyonel antrenman programı hazırladı.

Akmerkez, haftanın ilk iş gününün yorgunluğunu açık havada spor yaparak atmak isteyenler için Adidas Runners koçları ile Üçgen Teras'ta fonksiyonel antrenman programı hazırladı. Vücudun işlevsellik kazanmasını amaçlayan hareketlerden oluşan fonksiyonel antrenman ile katılımcılar; hız, esneklik ve denge kazanırken aynı zamanda daha dayanıklı hale gelecekler.

Kontejanın sınırlı olduğu etkinlik, saat 20.00'da başlayacak. - İSTANBUL

Akmerkez, Adidas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:43   İzmir'de temizlik seferberliği sürüyor
13:42   Başkan Dündar'dan Zabıta'ya kutlama ziyareti
13:41   Trabzon gazeteciler cemiyeti'nden dha'ya ödül
13:40   16. İmam Hatipliler Kurultayı
13:40   Yaban ördekleri yavrularını Kars Çayı'nda büyüttü
13:40   AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara'yı sana dar ederiz"
13:38   Kadın doktoru darp eden kadın, adli kontrolle serbest