Pazaryeri Anaokulunda yıl sonu sergisi

BİLECİK (AA ) - Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde anaokulunda yıl sonu sergisi açıldı.
Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resim ve el işlerinden oluşan serginin açılışına, İlçe Kaymakam Vekili Oray Güven, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu
, daire amirleri ve okul müdürleri ile veliler katıldı.Okul Müdürü
Fevziye Kayıhan
, geleceğin teminatı olan minik öğrencilerin, yeteneklerini sergide gösterme fırsatı bulduğunu belirterek, "Birbirinden güzel çalışmalar sergiye renk kattı. Gelişme çağındaki anasınıfı öğrencilerimiz çalışmalar sayesinde kendilerinde öz güven buldu." dedi.
Pazaryeri Kaymakam Vekili Güven, çalışmaları çok güzel bulduğunu dile getirerek, Kayıhan ve öğretmenlere teşekkür etti.
Kaynak: AABilecik
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