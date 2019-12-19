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Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, AA'nın
'in ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Tekin, "Haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "Spor"da ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.
Seçkideki fotoğrafların son derece güzel olduğunu belirten Tekin, "Fotoğrafların hepsi çok anlamlı, değerli. Ben kadın gözüyle bakıp duygusal yaklaştım, insan odaklı bakarak ülkemizin değerlerini de düşünerek seçim yaptım." dedi.
Tekin, çalışmaları için tüm AA çalışanlarını kutlayarak tebriklerini iletti.

Anadolu Ajansı, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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