Pazaryeri Belediye Meclis Toplantısı

07 Aralık 2018 Cuma 16:19



07 Aralık 2018 Cuma 16:19

Pazaryeri Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında yapıldı.Başkan Yalçın, Belediye Meclis Salonunda, 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, imar komisyonu raporu, evsel atık ve su tarifelerinin değiştirilmesi ile belediyede şirket kurulması maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiğini kaydetti.2018 yılının son toplantısını yaptıklarını ifade eden Yalçın, ilçe yararına olan işlerde birlik ve beraberlik içinde hareket eden meclis üyelerine teşekkür etti.