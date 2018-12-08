Pazaryeri Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde Belediye Meclis toplantısı yapıldı.
Pazaryeri Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
başkanlığında yapıldı. Başkan Yalçın, Belediye Meclis Salonunda, 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, imar komisyonu raporu, evsel atık ve su tarifelerinin değiştirilmesi ile belediyede şirket kurulması maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiğini kaydetti. 2018 yılının son toplantısını yaptıklarını ifade eden Yalçın, ilçe yararına olan işlerde birlik ve beraberlik içinde hareket eden meclis üyelerine teşekkür etti. - BİLECİK
Muzaffer Yalçın,Bilecik,Pazaryeri
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:40