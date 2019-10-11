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Pazaryeri Belediyesi Bursa Tarım Fuarı'na katıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi Bursa Tarım Fuarı gezisine 150 kişilik çiftçi grubu ile katıldı.

11.10.2019 12:05Pazaryeri Belediyesi Bursa Tarım Fuarı'na katıldı
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi Bursa Tarım Fuarı gezisine 150 kişilik çiftçi grubu ile katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan fuarın ilçe tanıtımına faydalı olacağını belirtti. Başkan Tekin, "Belediyemiz ve İlçe Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenen Bursa Tarım Fuarı gezisine 150 kişilik çiftçi grubu ile katıldık. Fuarda İlçemiz adına stand açan Hatice Nazlı Özsökmen'i de ziyaret ettik. İlçemizin tanıtımına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bursa, Yaşam

Kaynak: İHA

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