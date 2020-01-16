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Pazaryeri Eğitim Yolculuğu Projesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlatılan Eğitim Yolculuğu Projesi kapsamında, ilçedeki başarılı öğrenciler Bursa'yı gezdi.

16.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:14Pazaryeri Eğitim Yolculuğu Projesi
'in ilçesinde başlatılan Eğitim Yolculuğu Projesi kapsamında, ilçedeki başarılı öğrenciler 'yı gezdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler, öğretmenleriyle Bursa'ya gitti.
Tarihi ve turistik yerleri gezen öğrenciler, Tofaş Fen Lisesi'nde de laboratuvarları inceledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavlarda başarı gösteren öğrencileri proje ile ödüllendirdiklerini söyledi.
Ekinci, her öğrencinin kendileri için değerli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bu projede amacımız öğrencilerin kişisel gelişimlerini geliştirmek, ufkunu açmak, başka okullarla tanışmak, kendilerine öz güven aşılamak ve motivasyonlarının artırılmasıdır. Bu sebeple başarılı 6 öğretmen ve her okuldan ilk üçe giren 24 öğrenciyi Bursa Tofaş Fen Lisesi ve Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirdik. İlk yarı tatil öncesi öğrencilerimizin moralleri düzgün olarak tatile girmelerini sağladık."

Pazaryeri, Bilecik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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