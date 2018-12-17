Pazaryeri Gelişmeye Devam Ediyor

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesi, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla gelişmeye devam ediyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, yapılan çalışmalardan dolayı personellerine teşekkür etti. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın "İlçemizin her noktasında belediye personelimizin gayretli çalışmaları ve araçlarımızla hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. 10 yıl önce çıktığımız kutlu yolda ilk günkü azim kararlılık ile tecrübemizin verdiği avantajlarla sorunları çözüyoruz. Hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir Pazarcık
oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Hemşehrilerimizin desteği bizim gücümüz oldu. Sizlerden aldığımız güçle hep birlikte başardık" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Muzaffer Yalçın,Bilecik,Pazaryeri
Kaynak: İHA