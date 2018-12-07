Pazaryeri Gençlik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

07 Aralık 2018 Cuma 14:20



07 Aralık 2018 Cuma 14:20

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine yapımı tüm hızıyla devam eden Pazaryeri Gençlik Merkezi inşaatını yerinde inceledi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak'a, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Seda Bayrakçı eşlik etti. Yetkililerden bilgi alan ve incelemeden sonra açıklamada bulunan Başkan Yalçın "Vizyon projelerimizden Gençlik Merkezi inşaatını yerinde incelemek, istişarelerde bulunmak amacıyla Çevre ve Şehircilik il Müdürü Mustafa Budak ve Seda hanim belediyemizi ziyaret etti. Daha sonra inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. İhale içerisinde taş duvarların bakım onarım ve düzenlenmesi yoktu. Kaymakamımız Fatih Kurt Gençlik ve Spor il Müdürü Aslan Yıldız ile istişare edilerek ödeneği çıkartıldı. Çevre Şehircilik il Müdürü Mustafa Budak bey de onay verdi. İnşallah ocak ayı sonunda hem inşaat çalışmaları hamda duvar çalışmaları bitirilecek. Hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak böylece özellikle Yüzbaşı Mahallesi sakinlerine 2014 yerel seçimlerinde verdiğimiz sözü dönemimizde yerine getirmiş olacağız. Yüce Rabbime şükürler olsun bizi hemşehrilerimize karşı mahcup etmedi. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK