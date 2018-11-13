Pazaryeri Gençlik Merkezi'nin İnşaatı Devam Ediyor

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediyesi'nin vizyon projelerinden birisi olan Pazaryeri Gençlik Merkezi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Vizyon projelerimizden birisi olan Pazaryeri Gençlik Merkezi inşaatı hızla devam ediyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemizin sosyal yaşamına çok büyük katkı sağlayacak olan projenin bu yılın sonunda inşaat çalışmalarının bitmesi planlanıyor. 2014 yerel seçimlerinde hemşehrilerimize Pazarcıklıların yaptığı eski sağlık ocağı binasını kullanılır hale getirip hizmetine sunacağız. Sözünün tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 10 yıllık dönemde halkımıza verdiğimiz sözleri yüce rabbim nasip etti. Bizlere desteğini dualarını esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK