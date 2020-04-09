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Pazaryeri girişinde dezenfeksiyon tünelli koronavirüs önlemi

AYDIN'ın Germencik İlçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, Belediye koronavirüse karşı kendi ürettiği dezenfeksiyon tüneli ile önlem aldı.

09.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:57
Pazaryeri girişinde dezenfeksiyon tünelli koronavirüs önlemi

AYDIN'ın Germencik İlçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, Belediye koronavirüse karşı kendi ürettiği dezenfeksiyon tüneli ile önlem aldı.

Dezenfeksiyon tünelinden geçmeyenler ve maske takmayanlar pazara alınmıyor. CHP'li Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla, yoğun kalabalığın yaşandığı pazaryerleri için Belediyenin kendi imkanlarıyla dezenfeksiyon tüneli yapıldı. İlk etapta bir adet yapılan dezenfeksiyon tünel ilçede kurulan semt pazarlarının girişine kuruldu. Vatandaşlar maskesiz pazara alınmazken, dezenfektan tünelinden geçmeden de pazara giremiyor. Maskesi olmayanlara ise Belediye ekipleri maske dağıtıldı. Ayrıca dezenfeksiyon tünelinden geçmeden önce pazara gelen herkesin tek tek ateşleri ölçüldü. Pazaryeri girişinde bu nedenle zaman zaman kuyruklar oluştu.

'KENDİ İMALATIMIZ'

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Memleketin dört bir yanında koronavirüs vakaları var. Kendimizi maskelerle koruyarak ve ellerimizi sabunlayarak korunuyoruz. Ama kamu kurumlarında halkın yoğun olduğu yerlerde virüse yakalanma riski yüksek. Bu nedenle önlem almak amacıyla kendi imkanlarımız ile dezenfeksiyon tüneli yaptık. İlk etapta bir tane ürettik. Bunu şimdi çoğaltıyoruz. Diğer belediyelerden talep gelirse onlar içinde üretim yaparız. Şu anda elimizde olanı ilçemizdeki pazaryerinde kullanıyoruz. Uygulamaları gelen genelgeler doğrultusunda yapıyoruz. Her bölgenin kendine göre bir durumu olabilir. İlçede hep birlikte karar alıyoruz. Pazara 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların gelmemesini sağlıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Fuat Öndeş, Pazaryeri, Germencik, Güncel
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