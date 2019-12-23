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Pazaryeri HEM kursiyerleri satranç turnuvasında 3 madalya kazandı

Bilecik'te hafta sonu düzenlenen "Bilecik Satranç Şampiyonası Küçükler İl Birinciliği Turnuvası"nda Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri 2 birincilik, 1 ikincilik kazandı.

23.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:28 Pazaryeri HEM kursiyerleri satranç turnuvasında 3 madalya kazandı
'te hafta sonu düzenlenen "Bilecik Satranç Şampiyonası Küçükler İl Birinciliği Turnuvası"nda Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri 2 birincilik, 1 ikincilik kazandı.

Bilecik kapalı salonunda yapılan turnuvaya 13 kursiyer katıldı. Satranç antrenörü Emre Bayram yönetiminde yarışmaya katılan kursiyerlerden kızlarda Aylin Kaçmaz ve Beyza Avcı, yaş gruplarında birinci olurken; Cemre Kalyoncu kendi yaş grubunda ikinci oldu.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi olarak ilk defa böyle bir turnuvaya katıldıklarını belirten antrenör Emre Bayram; "Turnuva deneyimi olmayan, yarışmalarda sonuna kadar mücadele eden ve derece alan sporcularımı kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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