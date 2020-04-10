Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan koronavirüs tedbirleri

Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Berker Çırak başkanlığında toplandı.

10.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:04
Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan koronavirüs tedbirleri
Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Berker Çırak başkanlığında toplandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
İlçe genelinde ek tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Marketlerde alışveriş sırasında daha önce alınan tedbirlere ek olarak marketlerin müşterilerine ücretsiz maske dağıtmasına, Pazaryeri- İnegöl istikametinden ilçeye gelen köy ve orman yollarının kullanımının geçici olarak sınırlandırılmasına, cumartesi günleri kurulan ilçe pazar alanına tek alandan girişi yapılmasına ve girişte vatandaşların ateşlerinin ölçülmesine karar verildi. Kapalı ortamda faaliyet gösteren iş yerlerinde maske kullanımının zorunlu olmasına, iş yerlerinin sabah ve aksam dezenfekte edilerek gün içinde mümkün olduğunca havalandırılmasına ve bunlara yönelik tedbirlerin iş yeri sahiplerince gecikmeksizin alınmasına karar verilmiştir."
Açıklamada, vatandaşların tüm karar ve kurallara uyması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pazaryeri, İnegöl, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Korona Türkiye’de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006’ya yükseldi Haberler
Korona Türkiye'de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006'ya yükseldi
Haberler ›› Güncel ››Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan koronavirüs tedbirleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: DSÖ: "Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye'den daha tecrübeli değildir. - Haber 19:52: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu... - Haber 19:51: Irak'tan gelen Türk vatandaşları Mardin'de karantinaya alındı - Haber 19:50: Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nde ilk Kovid-19 vakası - Haber 19:50: Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e... - Haber 19:47: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler