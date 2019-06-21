21.06.2019 17:50
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Pazaryeri Kaymakamı Güven İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

Pazaryeri Kaymakamı Güven İlçe Jandarma Komutanlığı

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev yapan askerlerle beraber sohbet edip akşam yemeği yedi.

Bilecik 'in Pazaryeri ilçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev yapan askerlerle beraber sohbet edip akşam yemeği yedi.

Kaymakam Güven, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli hizmetleri olan Jandarma teşkilatımız, ülkemizin güvenlik unsurlarının önemli bir parçasıdır" dedi.

Pazaryeri ilçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, Kaymakam Oray Güven'e Jandarma Karakolunu gezdirdi ve Karakol hakkında bilgiler verdi.

Pazaryeri ilçe Kaymakamı Oray Güven, ziyaret kapsamında ilçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven ve Askerler ile birlikte akşam yemeğine katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik , Pazaryeri , Jandarma , Yaşam

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