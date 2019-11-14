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Pazaryeri Milli Eğitim Müdürü Ekinci görevine başladı

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mahmut Ekinci, göreve başladı.

14.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:02Pazaryeri Milli Eğitim Müdürü Ekinci görevine başladı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mahmut Ekinci, göreve başladı.

Daha önce Osmaneli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Ekinci'yi makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Mahmut Ekinci, Pazaryeri, Ekinci, Güncel

Kaynak: AA

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