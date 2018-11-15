Pazaryeri'nde 12 Çiftçiye 5'er Büyükbaş Hayvan Hibe Edildi

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde "Genç
Çiftçi Hibe" projesi kapsamında 12 çiftçiye 5'er büyükbaş hayvan hibe edildi.
Yapılan hibe programına Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
ve çiftçiler katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Hayvancılığın geliştirilmesi ve hemşehrilerimizin göçünün önlenmesi amacıyla yapılan Genç Çiftçi Hibe Düve programına katıldım. 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında 12 hemşehrimize 5'er büyükbaş hayvan hibe olarak verildi. İlçemize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu projede emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
15 Kasım 2018 Perşembe 12:24