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Pazaryeri'nde Amatör Spor Haftası etkinliği yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası, Gençlik ve Spor İlçe Başkanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

11.10.2019 12:46Pazaryeri'nde Amatör Spor Haftası etkinliği yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası, Gençlik ve Spor İlçe Başkanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Pazaryeri ilçe girişinden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, Hükümet Konağı önüne kadar devam etti.
Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İslam Özkul tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.
Özkul burada yaptığı konuşmada, "Spor ve sportif çalışmalar bireyi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki yönden geliştirirken enerjilerini kişilerin sağlığına katkıda bulunacak şekilde kullanma olanağı sağlar. Spor kurallara uymayı, birlik, dayanışma, saygı, sevgi, iş birliği, paylaşma, centilmenlik ve takım ruhu ilkelerini yerleştirerek topluma uyum, kendine güven, cesaret ve arkadaşlık duygularını geliştirir. Amatör Spor Haftası'nın gençlere spor kültürünü daha iyi kavraması yönünde ışık tutmasına, her insanın profesyonel olmasa da spor yapmasının önemini bilmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.
Spora hizmet edenlere teşekkür belgesi ve çeşitli spor dallarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Törene, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, okul müdürleri, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Pazaryeri, Hükümet, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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