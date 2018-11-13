Pazaryeri'nde Aqua Park Çalışmaları Sona Erdi

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediyesi ekipleri tarafından yapımı devam eden açık yüzme havuzundaki aqua park çalışmaları sona erdi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Pazaryeri'nde değişim ve gelişim devam ediyor. İlçemize hem açık yüzme havuzu, hem ilçe hamamı, hem de kapalı yüzme havuzunu ilçemize kazandırıyoruz. Ayrıca açık yüzme havuzuna aqua park montajları bitti. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK