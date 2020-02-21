Haberler » Spor » Pazaryeri'nde başarılı sporcular ödüllendirildi - Spor

Pazaryeri'nde başarılı sporcular ödüllendirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan spor kurslarında ülke genelinde yapılan müsabakalarda başarı kazanan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

21.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:14Pazaryeri'nde başarılı sporcular ödüllendirildi
'in ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarında ülke genelinde yapılan müsabakalarda başarı kazanan sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki törene, İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili İsmail Turan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Neslihan Leblebicioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İslam Özkul, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.
Sedat Büyük, törendeki konuşmasında, sporcuların il içi ve il dışında birçok müsabakada her dalda birçok madalya kazandığını belirterek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yöneticilerine ve antrenörlere teşekkür etti.
Antrenörlere kupa ve başarı belgeleri, kick boks, dart, masa tenisi, satranç branşlarında başarılı olan sporculara ise madalya ve başarı belgeleri verildi.

Sedat Büyük, Pazaryeri, Bilecik, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:42:23