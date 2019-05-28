Pazaryeri'nde bayram hazırlıkları

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı
öncesi ana yolların temizliği ve mezarlık çalışmaları tamamlandı.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde asırlardır süren Ramazan Bayramı namazının ardından tüm halkın katıldığı toplu kabir ziyareti dolayısıyla ilçe kabristanlığında bir dizi çalışma yaptık. 55 dekar alanı bulunan kabristanlıkta yağmurların çok olmasıyla büyüyen tüm otları biçtik, ağaçları budadık ve kireçledik, giriş çıkışları düzenli hale getirdik, trotuvarları boyadık." dedi.
Tekin, yolların yıkanarak temizlenmesi çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
Zekiye Tekin
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Kaynak: AA