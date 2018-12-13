Pazaryeri'nde Bin 450 Kişi Tiyatro Etkinliğine Katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:20



13 Aralık 2018 Perşembe 12:20

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede düzenlenen tiyatro etkinliğine katıldı.Yalçın, tiyatro severleri tiyatro oyunlarıyla buluşturduklarını ve halkın bu hizmetten memnun kaldığını ifade etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Güzel ilçemiz Pazaryeri'nde 2 seans çocuklara, akşam ise büyüklere düzenlediğimiz tiyatro etkinliğine katıldık. Toplamda bin 450 hemşehrimizi tiyatro sanatıyla buluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile birbirinden değerli tiyatro oyuncularımıza ve salonumuzu hıncahınç dolduran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK