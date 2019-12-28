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Pazaryeri'nde 'Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulunda "Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği düzenlendi.

28.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:49 Pazaryeri'nde 'Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme
'in ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulunda "Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği düzenlendi.

Beşeylül İlkokulunda 2-A sınıfı öğretmeni ve etkinliğe katılan 9 veli ile "Birlikte kitap okuma ve değerlendirme" etkinlikleri gerçekleştirildi. Şu ana kadar 3 aylık süreçte iki farklı kitabı okuyup değerlendiren veliler çocuklarına daha kaliteli yaşam sunmak adına öğretmenleri önderliğinde kitap üzerine söyleşide bulundular.

Bu bağlamda ilk etkinlikte Doğan Cüceloğlu'nun "Geliştiren Anne-Baba" adlı kitabı üzerine değerlendirmelerde bulunulurken ikinci etkinlikte Dr. Özgür Bolat'ın "Beni Ödülle Cezalandırma" adlı kitabını okuyup ve değerlendirmesi yapıldı. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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