Haberler» Yaşam» Haber

Pazaryeri'nde cadde ve sokaklar her gün temizleniyor

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri ilçede bulunan caddeleri ve parkları her gün temizleyerek yıkıyorlar.

19.07.2019 12:39 Pazaryeri
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri ilçede bulunan caddeleri ve parkları her gün temizleyerek yıkıyorlar.

Pazaryeri Belediyesi vatandaşın yoğun olduğu cadde ve parklarda her gün temizlik işleri yaparak cadde ve parkları periyodik aralıklarla yıkıyorlar. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Hanım Eli Değsin sloganı Pazaryeri ilçesinin temizliğine önem veriyor. Pazaryeri cadde ve sokaklarının her gün temizlendiğini belirten ilçe halkı Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Tekin'in, her sabah evinden çıkıp belediye binasına gidene kadar ilçe halkı ile sohbet eden, esnafa her gün ziyaretlerde bulunup hayırlı işler dileklerini ilettiğini belirtiyorlar. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Son Dakika Haberleri
13:47   KATSO'da elektronik ihale eğitimi düzenlendi
13:03   Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü
12:39   Pazaryeri'nde cadde ve sokaklar her gün temizleniyor
12:36   Kendi emeğiyle yaptığı 'Fetih' kılıcını Vali Şentürk'e takdim etti
12:35   Başkan Kuş mahalle gezilerini sürdürüyor
11:56   Şehrin sanayi ve ekonomisi için bir araya geldiler
11:55   Yerli limon pazarın zam şampiyonu ilan edildi