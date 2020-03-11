Pazaryeri'nde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Altın Kabuk-Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında çiftçilere chandler cinsi 3 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı.
11.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:54
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde "Altın Kabuk-Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında çiftçilere chandler cinsi 3 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı.
İlçe Kaymakamı Berker Çırak'ın katılımıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, fidanlar çiftçilere teslim edildi.
Törende konuşan Çırak, projenin gelecek için önemli olduğunu belirterek, çiftçilere ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Çiftçilere, fidanlara dikkatli bakmaları konusunda uyarılarda bulunan Çırak, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarını istedi.
Ziraat Teknikeri Serkan Aydoğ tarafından fidanların dikim ve bakımı hakkında çiftçilere bilgi verildi.
Törene, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Çağlar, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Pulat ve çiftçiler katıldı.
İlçe Kaymakamı Berker Çırak'ın katılımıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, fidanlar çiftçilere teslim edildi.
Törende konuşan Çırak, projenin gelecek için önemli olduğunu belirterek, çiftçilere ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Çiftçilere, fidanlara dikkatli bakmaları konusunda uyarılarda bulunan Çırak, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarını istedi.
Ziraat Teknikeri Serkan Aydoğ tarafından fidanların dikim ve bakımı hakkında çiftçilere bilgi verildi.
Törene, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Çağlar, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Pulat ve çiftçiler katıldı.
Kaynak: AA
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