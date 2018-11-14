Pazaryeri'nde Genç Çiftçilere Düve Dağıtıldı

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde "Genç
Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında 12 çiftçiye 60 damızlık düve dağıtıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bakanlığın proje ile boşalan köylerin tekrar hareketli hale getirilmesinin amaçlandığını belirterek, "Gelen büyükbaş hayvanların dağıtımı yapılıyor. Bu projenin ilimize ve genç çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
ise hayvancılık ve tarımın ülke için çok önemli olduğunu vurgulayarak, ilçenin tarım ve hayvancılık açısından potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu projeyle köyden göç eden gençlerin geriye döneceklerini kaydetti.
Nazifpaşa köyünde yaşadığını belirten genç çiftçilerden Sezer Çolak da proje sayesinde 5 damızlık düve aldığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Genç çiftçilerden, Zeynep Özkahraman da devletin sunduğu genç çiftçiyi kalkındırma projesinden yaralandığını dile getirerek, "5 düvemizi teslim aldık. İnşallah yavrusunu ve sütünü aldığımız günleri de görürüz Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
İlçe Müftüsü Ahmet Ömer Kayalı
'nın duasının ardından kuralar çekilerek genç çiftçilere düveleri teslim edildi.
Törene, Kaymakam Vekili Fatih Kurt
, Bilecik Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Abdullah Saray
ve diğer ilgililer katıldı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:51