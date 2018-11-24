Pazaryeri'nde "Hazreti Peygamber ve Gençlik" Paneli

Pazaryeri
'nde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu panel düzenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Osmangazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, "Allah insanları yaratırken her uzvuna kendinden bir şeyler katmıştır. Günümüzde en önemli şey gençliktir. Gençlerimizi boş boş şeylerle oyalanmasına mani olmalı o an Allah'ı,dinini, peygamberin yaşantısını anlatmalıyız. Peygambere itaat edin, Allah sizi sevsin ve bağışlasın. Peygamberimizi anmakla iş bitmez, onu anlayacağız. Ben peygamberimi ne kadar tanıyorum? Benim hayatımda peygamber nerede duruyor? Bu soruları kendimize sormamız gerekiyor." görüşlerini aktardı.
Konferansa, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Bilecik
İl Müftüsü Necati Akkuş
, Pazaryeri ilçe müftüsü Ömer Ahmet Kayalı
, siyaset ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Akkuş, dini ve peygamberi çok iyi anlamak ve gençliğe çok önem vermek gerektiğini söyledi.
Osmangazi,Pazaryeri
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:28