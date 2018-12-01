Pazaryeri'nde İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Kaymakamı Fatih Kurt
başkanlığında köy, mahalle muhtarlar ve kurum amirleri ile birlikte istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Pazaryeri Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, "Kaymakamımız Fatih Kurt başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarımız, kurum amirlerimizle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızın şikayetleri istekleri ve önerileri değerlendirildi. Çok verimli bir toplantı oldu. Toplantıyı düzenleyen Kaymakamımız Fatih Kurt'a ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:13