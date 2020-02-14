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Pazaryeri'nde kan bağışı kampanyası

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

14.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:40Pazaryeri'nde kan bağışı kampanyası
'in ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Öğretmenevinde düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Eskişehir Kızılay Kan Merkezi sorumlusu Doktor Emre Kalaycı, yaptığı açıklamada, bağışta bulunan kişinin önce tansiyon ve kan ölçümü yapıldıktan sonra kan aldıklarını söyledi.
Kan vermenin insan vücudu için faydası olduğunu anlatan Kalaycı, "Periyodik aralıklarla vatandaşlarımız kan bağışında bulunuyor. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu nedenle 18-65 yaş arası sağlıklı kan verebilecek kişilerin bağış yapmasını bekliyoruz. Kan bağışında bulunmak, insancıl ve onurlu bir davranıştır." diye konuştu.

Düzenlenen kampanyada 45 ünite kan toplandı.

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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