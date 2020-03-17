Pazaryeri'nde kapsamlı temizlik
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aziziye Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.
17.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:13
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aziziye Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Salgın hastalıklara karşı önlemlerini artıran Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında alanda bulunan yağmur suyu ızgaralarına giden kanallarda biriken toprak, kum, çakıl ve benzeri atıkların temizliğini yaparak, çöplerden arındırdı. Yetkililer, Pazar esnafının ve vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri için pazar kurulan alanlarda faaliyet sona erdikten sonra önce kaba temizlik yapıldığını, ardından da mikrop üremesini önlemek için bölgenin tazyikli suyla yıkandığını belirttiler. - DÜZCE
Salgın hastalıklara karşı önlemlerini artıran Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında alanda bulunan yağmur suyu ızgaralarına giden kanallarda biriken toprak, kum, çakıl ve benzeri atıkların temizliğini yaparak, çöplerden arındırdı. Yetkililer, Pazar esnafının ve vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri için pazar kurulan alanlarda faaliyet sona erdikten sonra önce kaba temizlik yapıldığını, ardından da mikrop üremesini önlemek için bölgenin tazyikli suyla yıkandığını belirttiler. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Aziziye Mahallesi, Düzce Belediyesi, Güncel
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