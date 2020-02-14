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Pazaryeri'nde "Kendini de sevdiklerini de yakma" etkinliği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Devlet Hastanesi Tütün Birimi ekipleri Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında "Kendini de sevdiklerini de yakma" sloganıyla sigaranın zararlarına dikkat çekti.

14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:42Pazaryeri'nde
'in ilçesinde, Devlet Hastanesi Tütün Birimi ekipleri Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında "Kendini de sevdiklerini de yakma" sloganıyla sigaranın zararlarına dikkat çekti.
Pazaryeri Belediyesi önüne kurulan stantta, ölçüm cihazı ile vatandaşların tütün bağımlılığını ölçen ekipler, sigaranın zararları hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.
Bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipleri ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ekiplere teşekkür etti.
Tekin, sağlıklı bir nesil için vatandaşların sigarayı bırakmalarını istedi.

Devlet Hastanesi, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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