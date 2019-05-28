Pazaryeri'nde "Kültür Buluşmaları" etkinliği

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde "10. Kültür Buluşmaları" etkinliği kapsamında şiir ve diksiyon semineri verildi.
Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi
salonundaki seminerde diksiyon dersini yazar Mehmet Sadık
Bozkurt verdi, şair Rengin Duyar da "Sınırsız Mavi" adlı kitabından şiirler okudu.
Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkin bir şekilde iletişim kurabilmek için birçok konuda yetkin olunması gerektiğini belirterek, "Bunlardan en önemlisi de imajımızı belirleyen konuşma şeklimiz ve hitabet yeteneğimizdir. Konuşma yapınızla ilgili sesteki kusurlarınızı giderebilir, diksiyonunuzu düzeltebilir ve hitabet sanatını alışkanlık haline getirebilirsiniz." dedi.
Seminer sonunda Okul Müdürü
Seyfettin Yıldız, edebiyatçılar Bozkurt ve Duyar'a plaket takdim etti.
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Kaynak: AA