Pazaryeri'nde Kursiyerlere Kültür Gezisi Düzenlendi

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kültür gezisi düzenlendi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, kursiyerlere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Düzenlenen gezi hakkında bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Halk Eğitim Merkezi iğne oyası kursiyerlerimize Ankara
gezisi sözümüz vardı. Kendilerini sabah saat 7.15'de Ankara'ya uğurladık. Kültür gezi turlarımız ustalık dönemimizde de artarak devam edecek. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK
Yaşam
Kaynak: İHA