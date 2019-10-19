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Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Muhtarlar Günü kutlama programı düzenlendi.

19.10.2019 12:40Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Muhtarlar Günü kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk koyan ilçedeki ve ilçeye bağlı köylerdeki muhtarları Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde ağırladı. Burada muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Tekin, "Ülkemizde 19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık genelgesi ile 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlenmiş ve bu tarihten beri kutlanmaktadır. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü kulağı konumundadır. Özü sözü bir olmayı, insanların dertleri ile dertlenmeyi, karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm bulmayı kendilerine görev edinen ve bu görevleriyle birlikte toplumda barışın, huzurun ve esenliğin teminatı olan siz değerli muhtarlarımız, Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra ilçe protokolü muhtarlar onuruna yemek verdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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