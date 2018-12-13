Pazaryeri'nde Öğrencilere Beslenmenin Önemi Anlatıldı

Pazaryeri
ilçesinde öğrencilere beslenmenin önemi anlatıldı.
Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Birey Semineri kapsamında Belediye Kültür Merkezi Salonunda seminer düzenlendi.
Şehit Zafer Koyuncu Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı seminerde, diyetisyen Fatma Zehra
Güzeldağ beslenmenin önemi ve sağlıklı beslenmenin adımlarını anlattı
Vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarda ve uygun zamanlarda bilinçli yapılması gerektirdiğini dile getiren Güzeldağ, "Çocuklar dışarıda satılan hazır besinlerle değil evlerde doğal olarak hazırlanan gıdalarla beslenmeli. Gelecekte sağlıklı nesillerin yetişmesinde büyük rol oynayacaktır." dedi.
13 Aralık 2018 Perşembe 13:58