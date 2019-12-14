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Pazaryeri'nde okul kantinleri denetlendi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki okul kantinlerini ve okul çevresindeki bakkalları denetledi.

14.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:48Pazaryeri'nde okul kantinleri denetlendi
'in İlçe Belediyesi Amirliği ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki okul kantinlerini ve okul çevresindeki bakkalları denetledi.

Öğrencilerin sağlığını her zaman ön planda tutan Pazaryeri Belediyesi, gerçekleştirilen denetimlerde sağlığa uygunluk ve temizlik konusunda yapılan hataların tekrarlanmaması için uyarıda bulundu. Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen zabıta ekipleri sağlığa uygunluk, iş yeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.

Öte yandan, Zabıta Amirliği ekipleri okul kantinlerine yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Zabıta, Yaşam

Kaynak: İHA

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