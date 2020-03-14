Pazaryeri'nde okullarda tatil öncesi yeni tip koronavirüs semineri
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki tüm okullarda öğrencilere tatil öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.
14.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:20
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesindeki tüm okullarda öğrencilere tatil öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.
Okullarda eşzamanlı hijyen uygulaması kapsamında, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi işbirliği ile ilçedeki okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik "COVİD-19 ve Kişisel Korunma Yolları" konusunda eğitimler verildi.
Eğitimci, Pazaryeri Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Uz.Dr. Emel Aydın, virüsün çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vererek dikkat edilmesi gereken hususlar ve el yıkama uygulaması hakkında uyarılarda bulundu.
Okullarda eşzamanlı hijyen uygulaması kapsamında, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi işbirliği ile ilçedeki okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik "COVİD-19 ve Kişisel Korunma Yolları" konusunda eğitimler verildi.
Eğitimci, Pazaryeri Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Uz.Dr. Emel Aydın, virüsün çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vererek dikkat edilmesi gereken hususlar ve el yıkama uygulaması hakkında uyarılarda bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Devlet Hastanesi, Pazaryeri, Bilecik, Güncel
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