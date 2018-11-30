Pazaryeri'nde Şerbetçi Otu Toplantısı

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde, şerbetçi otu bitkisi hakkında bir istişare toplantısı düzenlendi.
Pazaryeri Belediyesi'ndeki toplantıya katılan Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, yaptığı açıklamada " Türkiye
'de sadece ilçemizde yetişen şerbetçi otu bitkisi hakkında istişarelerde bulunmak amacıyla üretici alıcılarla birlikte toplantı yaptık. Toplantımız Kaymakamımız Fatih Kurt
Başkanlığında üreticilerle birlikte yapıldı. Sorunlar konuşuldu, çözüm önerileri karşılıklı fikir alış verişi ile bulunmaya çalışıldı. Kısacası hem üreticilerimiz, hem alıcılarımız, hem de biz yerel yönetimler ve kaymakamlık olarak şerbetçi otunun ilçemiz için çok önemli gelir kaynağı ürün olduğunu ve herkesin üzerine düşen ne görev varsa yapmasıı gerektiğini söyledik. Hepimizin düşüncesi aynı olmasından dolayı şahsım ve ilçem adına çok mutlu oldum. Toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Muzaffer Yalçın,Bilecik,Pazaryeri