Pazaryeri'nde şiir dinletisi

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde "Bir Yaz Akşamında" adlı şiir dinletisi düzenlendi.
Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda Farabi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
edebiyat öğretmeni Necla Yıldız'ın hazırladığı ve öğrencilerin sahne aldığı etkinliğe, İlçe Kaymakam Vekili Oray Güner, Belediye Başkanı Zekiye Tekin
, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu
, Jandarma
Bölük Komutanı İlhan Canseven, AK Parti
İlçe Başkanı İsmail Soydan, daire amirleri ve okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile aileler katıldı.Okul Müdürü
Mustafa Kemal Kutluer, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Tarihler toprağa yad oldu, kağıtlar bitti, mürekkepler tükendi ama şiirler hiç bitmedi. Duygu, his var oldukça, insan var oldukça şiir asla yok olmayacaktır." dedi.
Öğrenciler, bağlama ve keman eşliğinde şiirler seslendirdi.
Etkinlik sonunda öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Güven, şiirlere keman ve bağlama ile eşlik eden müzisyenlere plaket verdi.
Kaynak: AABilecik
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